Kwota wolna od podatku i niespełniona obietnica Donalda Tuska

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Koalicja Obywatelska, której liderem jest Donald Tusk, obiecywała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Obietnica ta, która miała zostać zrealizowana w ciągu pierwszych 100 dni rządów Tuska, nie została dotrzymana. Po wyborach, ale przed zaprzysiężeniem rządu Tuska do Sejmu wpłynął projekt Konfederacji dotyczący podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł. W marcu 2024 r. podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie partie koalicji rządzącej – KO, PSL, Polska 2050 i Lewica – zagłosowały przeciw wnioskowi o wyznaczenie terminu na przedstawienie sprawozdania przez komisję, a w czerwcu projekt został wycofany.



W rozmowie z TVN24 były prezes NBP był pytany o kwestię podwyższenia kwoty wolnej od podatku. - Wydaje mi się, że w takiej sytuacji budżetowej, jaką mamy, nie powinniśmy obniżać podatków. No niestety, taka jest sytuacja - odparł Marek Belka. - Ja wiem, że logika kampanii wyborczej sprawia, że zaczynamy o tym dyskutować, a nawet obiecywać, ale w Polsce koszt obsługi długu publicznego rośnie bardzo szybko i to jest niebezpieczne - podkreślił.

- To nawet nie chodzi o to, że dług publiczny zbliża się czy nawet być może w pewnym momencie przekroczy 60 proc. PKB, ale koszt obsługi długu jest bardzo wysoki. My mamy koszt obsługi długu publicznego wyższy niż Francja w relacji do PKB, a Francja ma przecież dług publiczny znacznie wyższy niż w Polsce - tłumaczył dodając, że Francuzi płacą 2 proc. od pożyczek na rynku kapitałowym, a Polacy ok. 6.

Marek Belka: Nie obniżajmy podatków

Dopytywany o ewentualne podniesienie kwoty wolnej były premier powiedział, że „racjonalność polityczna dzisiaj zupełnie się rozjechała od racjonalności ekonomicznej”. - Ludzie się przyzwyczaili, że pieniędzy zawsze jest w bród, bo rząd ma swoje własne pieniądze, jakieś zaskórniaki. To jest katastrofa - dodał.