Biznesmeni popierający administrację Donalda Trumpa rozczarowani polityką celną

„Washington Post” przypomina, że Musk, dyrektor generalny firmy Tesla, produkującej samochody elektryczne, sprzeciwiał się cłom już w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu. Tesla w 2020 roku złożyła pozew przeciw administracji USA w związku z ocleniem produktów sprowadzanych przez firmę z Chin. Musk początkowo popierał taką linię działania, ale potem zmienił front, ponieważ zwolennicy Partii Republikańskiej i administracji Donalda Trumpa zaczęli mu zarzucać, że działa w interesie Chin i sprzeciwia się agendzie „America First” („Najpierw Ameryka”), realizowanej przez amerykańskiego prezydenta.

„Washington Post”, ponownie powołując się na źródła zbliżone do administracji, twierdzi, że nie tylko Musk, ale też wielu innych liderów biznesu, którzy popierali kandydaturę Trumpa w wyborach prezydenckich, krytycznie odnosi się do jego polityki celnej i wyraża rozczarowanie brakiem możliwości wpłynięcia na działania administracji w tym zakresie. Osoby z otoczenia Muska miały zwracać się bezpośrednio do przyjaciół w administracji Trumpa, w tym do J.D. Vance’a i samego Muska, apelując o rozsądniejszą politykę w zakresie wymiany handlowej. Jeden z przyjaciół Muska, inwestor Joe Lonsdale, napisał w serwisie X, że przekonywał „przyjaciół w administracji”, iż cła zaszkodzą amerykańskim firmom bardziej niż chińskim.

Mimo zapowiedzi Trumpa, który wielokrotnie deklarował w kampanii wyborczej, że zamierza stosować cła w swojej polityce, wielu popierających go biznesmenów wierzyło, że doradcy ds. gospodarczych przekonają prezydenta do złagodzenia poglądów w tym zakresie – pisze „Washington Post”. Nie spodziewano się, że sekretarz ds. handlu, Howard Lutnick, okaże się tak wielkim zwolennikiem protekcjonistycznej polityki.

Wartość akcji Tesli w 2025 roku spadła już o 38 proc. – to pokłosie nie tylko polityki celnej, ale też zaangażowania Muska w politykę, które odbija się na sprzedaży produkowanych przez jego firmę samochodów elektrycznych. Wielu przeciwników administracji Trumpa w USA i Europie wzywa do bojkotu konsumenckiego i niekupowania samochodów firmy, na czele której stoi Musk.

Brat Elona Muska krytykuje Donalda Trumpa

„Washington Post” zwraca uwagę, że cła wprowadzone przez Trumpa skrytykował też Kimbal Musk, brat Muska i członek zarządu Tesli. „Kto by przypuszczał, że Trump okaże się w rzeczywistości najbardziej opodatkowującym amerykańskim prezydentem (...)”. „Poprzez swoją strategię celną Trump nałożył strukturalny, stały podatek na amerykańskich konsumentów” – dodał.