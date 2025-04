Premier Danii o zakusach Donalda Trumpa: Stabilność NATO się chwieje

Premier Frederiksen już wcześniej, przy powracających stwierdzeniach Trumpa o „konieczności” przejęcia kontroli nad Grenlandią, mówiła o gotowości Danii do poszerzenia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Administracja Trumpa naciska. „Będziemy musieli im to wyjaśnić”

W ostatni piątek marca na Grenlandii wylądował wiceprezydent J.D. Vance. Pytany przez dziennikarzy o wypowiedzi Trumpa o konieczności przejęcia Grenlandii, odpowiedział, że Stany Zjednoczone szanują prawo Grenlandii do samostanowienia. Jednocześnie wyraził nadzieję, że mieszkańcy wyspy wybiorą „amerykański parasol bezpieczeństwa".

Zarzucił przy tym rządowi Danii, że nie inwestował wystarczająco w bezpieczeństwo Grenlandii, sugerując, że dopiero Stany Zjednoczone mogą się o nie właściwie zatroszczyć. Zwłaszcza że, jak przekonywał, "jest to kwestia pokoju na świecie”.

- Jeśli spojrzysz teraz na Grenlandię, jeśli spojrzysz na szlaki wodne, masz wszędzie chińskie i rosyjskie statki, a my nie będziemy mogli nic z tym zrobić, nie możemy polegać na Danii ani nikim innym, że poradzą sobie z tą sytuacją - stwierdził. Ocenił, że Dania i Unia Europejska to rozumieją, lecz – jak dodał - „jeśli nie rozumieją, będziemy musieli im to wyjaśnić".

Donald Trump chce postawić na swoim. "Dania musi nam pozwolić przejąć Grenlandię"

Od czasu swojej pierwszej kadencji Trump wielokrotnie rozważał przejęcie terytorium, zamieszkałego przez zaledwie 56 000 mieszkańców, ale cenione za złoża mineralne i strategiczne położenie w Arktyce.