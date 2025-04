Leszek Miller był wieczorem w Polsat News pytany o ocenę negocjacji prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. - To idzie w kierunku wyznaczonym i wytyczonym przez samego Trumpa, dla którego Unia Europejska czy Ukraina to nie są jacyś wartościowi partnerzy, natomiast Rosja - tak - odparł.

- I nawet jeżeli Trump daje do zrozumienia, że się gniewa na Putina, no to jak małżeństwie - jeden foch, drugi foch, ale za chwilę wszystko w porządku - dodał. - Nie powinno się mieć żadnych złudzeń. Trump nigdy nie będzie traktował Unii Europejskiej czy tym bardziej Ukrainy tak samo poważnie jak Putina - zaznaczył.

„Czuję się bardzo dotknięty”. Leszek Miller odpowiada Wasylowi Bodnarowi

Były premier, który stał na czele rządu w latach 2001-2004, a w latach 2019-2024 zasiadał w Parlamencie Europejskim, był też pytany o głośną wypowiedź ukraińskiego dyplomaty. Ambasador Ukrainy w Polsce zasugerował, że jeśli Polska nie wyśle wojsk na Ukrainę w ramach rozważanej misji stabilizacyjnej, to polskie firmy nie będą mogły zarabiać przy odbudowie Ukrainy. - Wojska francuskie wejdą do Dniepru czy do Lwowa, zostaną tam rozlokowane i później za nimi pójdzie biznes, zacznie się udział w odbudowie Ukrainy. A gdzie będzie polski biznes? - powiedział Wasyl Bodnar w rozmowie z RMF FM.

- Gdyby to była wypowiedź jakiegoś szeregowego polityka albo kogoś, kto nie ma odpowiedniego znaczenia, to można by na to machnąć ręką, ale wygląda na to, że my jako Polska nie mamy szczęścia do ukraińskich ambasadorów - odparł Miller. - No i teraz mamy kolejnego pana, który zachowuje się w sposób impertynencki. Powiem więcej, to jest bezczelność po prostu, co wyrabia pan ambasador, bo Polska jest krajem, który przekazał Ukrainie ogromną pomoc, zarówno w pieniądzach, jak i w sprzęcie, i teraz przychodzi pan z Kijowa i mówi: to wszystko jest nieważne, jak nie zrobicie tego, czego my chcemy, to nie będziecie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. No co to jest? - kontynuował.