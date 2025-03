Donald Trump myśli o trzeciej kadencji. Czy Ameryka zmieni dla niego Konstytucję?

- Ale są też inne metody – zapewnił Donald Trump. Poproszony o ich podanie, powiedział krótko: - Nie.



Trump powołuje się na sondaże

Trump wcześniej komentował pojawiające się w mediach informacje o ubieganiu się o trzecią kadencję, chociaż większość Republikanów uznała te wypowiedzi za żarty. Teraz jednak powołuje się na sondaże, mówiąc, że „wiele osób chciałoby jego kolejnej kadencji”.

Reprezentant Andy Ogles, Republikanin z Tennessee, opracował rezolucję wzywającą do przedłużenia kadencji prezydenckiej, co pozwoliłoby Trumpowi ubiegać się o kolejną kadencję.

Inny sojusznik Trumpa Steve Bannon powiedział w wywiadzie dla News Nation, że wierzy, że Trump „ponownie wystartuje i wygra w 2028 roku”. Bannon powiedział w tym samym wywiadzie, że uważa, że ​​„będzie kilka sposobów", aby Trump mógł ubiegać się o trzecią kadencję, mimo że Konstytucja dopuszcza tylko dwie.



Biały Dom wzmocnił komentarze Trumpa, porównując go do rodziny królewskiej i publikując zdjęcie fałszywej okładki magazynu, przedstawiające prezydenta w koronie. Miało to miejsce po tym, jak administracja odrzuciła opłaty za wjazd do strefy płatnego parkowania w Nowym Jorku.