Jędrzej Bielecki: Putin nie zrezygnuje z imperialnych ambicji

Władimir Putin gra na czas – co naprawdę chce osiągnąć Rosja?

- Jestem bardzo sceptyczny, dlatego że od samego początku Władimir Putin gra na czas – mówi Bielecki. Podkreśla, że warunki Moskwy są „nie do zaakceptowania”, a wśród nich znajduje się m.in. „ograniczenie przede wszystkim armii ukraińskiej, tej armii, która ma blisko milion żołnierzy i która jest gwarancją tego, że Ukraina jest suwerennym państwem”, a także „zniesienie sankcji” i „wycofanie części wojsk z flanki wschodniej NATO”.

Reklama

Putin sugeruje możliwość „zawieszenia broni na 30 dni bezwarunkowe”, ale w rzeczywistości dąży do narzucenia harmonogramu spełniania rosyjskich żądań. - Jeżeli ktoś podpisuje kalendarz, to znaczy, że się zgadza na te warunki – zauważa Bielecki. Jego zdaniem celem Putina jest „doprowadzić do porozumienia z samymi Stanami Zjednoczonymi na zasadzie bilateralnej”, licząc na bardziej ugodową postawę Donalda Trumpa. - Trump jest zbawcą dla Putina. To zbawienie, że nagle ktoś taki się pojawił, naiwny, kupujący tą całą retorykę Putina – dodaje.

Jędrzej Bielecki przywołuje rozmowę z magazynu Plus Minus Camille Grand: Ukraina przetrwa wojnę z Rosją. Mimo działań Donalda Trumpa - rp.pl z byłym zastępcą sekretarza generalnego NATO, Camille Grand, który zwraca uwagę na ogromne straty Rosji w wojnie z Ukrainą. Ekspert podkreśla, że nawet gdyby Rosja zmobilizowała całą swoją populację, „to i tak by było za mało, żeby całą Ukrainę opanować”. Bielecki podsumowuje, że dla Ukrainy nie ma żadnego racjonalnego powodu, by zgodzić się na warunki Kremla, skoro ich armia skutecznie powstrzymuje rosyjskie natarcie.

Europa się zbroi – jak Unia odpowiada na zagrożenie?

Europa stoi przed geopolitycznym przełomem. - To jest nowa cezura – mówi Bielecki, zauważając, że unijne kraje zaczynają się zbroić na niespotykaną od dekad skalę. Niemcy rezygnują ze swojej dotychczasowej polityki oszczędnościowej i przeznaczają ogromne środki na obronność. - Mówimy przecież o gigantycznych kwotach na same zbrojenia. Chodzi o pięćset miliardów euro – podkreśla. We Francji „jeżeli się słyszy z ust prezydenta Macrona, że można by misję pokojową wysłać do Ukrainy, nawet jeżeli nie będzie zgody Putina, no to jeżeli to zestawimy z próbami rozmów telefonicznych, które on miał wcześniej, to jest też kompletny zwrot w tym, w tym sposobie myślenia”.

Tymczasem w Polsce brakuje jedności politycznej wobec zagrożenia ze wschodu. - Rosja ma dochód narodowy kilkanaście razy mniejszy od Unii Europejskiej, ale znakomicie rozgrywa grę w każdym z tych państw – mówi Bielecki. Zwraca uwagę na podziały w Parlamencie Europejskim, gdzie polska prawica nie poparła wzmacniania obronności. - No i to okazuje się też jest widoczne w takim kraju jak Polska, gdzie można rozbić tę jedność w imię jakichś kompletnie absurdalnych teorii – ocenia Bielecki.