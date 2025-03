„Skierowałam wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej likwidującej Fundusz Kościelny” - poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Oceniła przy tym, że likwidacja Funduszu Kościelnego musi być elementem zmiany sposobu finansowania Kościoła w Polsce. „Ten postulat pojawia się także w 100 konkretach KO. Taki był też cel i zadanie powołanego przez premiera Donalda Tuska Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Zespołu powołanego w styczniu 2024 roku. Po ponad roku trzeba w końcu powiedzieć jasno: dość czekania, czas na działania - czas na ustawę” - dodała.

Finansowanie Kościoła w Polsce. Nowa Lewica chce zmian

Politycy klubu Lewicy, m.in. lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, wystąpili później na konferencji prasowej, której tematem było świeckie państwo oraz finansowanie Kościoła katolickiego w Polsce. - Nie zaczynamy od tego, żeby się zastanawiać, czy w urzędach należy krzyże zdjąć, czy ich nie zdjąć. Postanowiliśmy podejść do tego bardzo poważnie, (...) chcemy opisać realny stan finansowania Kościoła katolickiego w Polsce, finansowania kleru tak naprawdę, oraz wszystkich aspektów związanych z państwem świeckim - powiedział Czarzasty, wicemarszałek Sejmu. Zapowiedział kolejną konferencję poświęconą sprawie Funduszu Kościelnego.

- Chcę zapowiedzieć dyskusję na temat finansowania Kościoła w Polsce, ale żebyśmy rozmawiali o finansowaniu Kościoła w Polsce - bo my nie jesteśmy mordercami kleru, my wiemy, że w ramach Kościoła są zabytki, które muszą być utrzymane - ale w ramach tej dyskusji na temat finansowania Kościoła w Polsce chcemy również rozpocząć dyskusję na temat na przykład opodatkowania działalności gospodarczej kleru - mówił Czarzasty dodając, że wspomniana przez niego działalność gospodarcza to „chrzciny, śluby pogrzeby, komunie”, prowadzenie cmentarzy oraz „przychód z tacy”.

- Jesteśmy otwarci co do finansowania Kościoła w Polsce - nie kleru, ale Kościoła - ale chcemy znać całą stronę przychodową i chcemy, żeby wszystkie sprawy związane z finansowaniem, z działalnością gospodarczą kleru były normalnie opodatkowane, jednym słowem - żeby Kler był równo traktowany jak wszyscy inni obywatele w Polsce - zadeklarował. - Będziemy monitorowali działalność tego rządu w stosunku do finansowania kleru - oświadczył.