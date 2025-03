Dyskusję na temat Starlinków na Ukrainie rozpoczął w niedzielę Elon Musk. „Dosłownie rzuciłem (Władimirowi) Putinowi wyzwanie do walki jeden na jeden nad Ukrainą, a mój system Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu by upadła, gdybym go wyłączył” – napisał w reakcji na wpis jednego z internautów, który zwrócił uwagę, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą wojny.

Reklama

Na wpis Elona Muska zareagował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Pisząc na platformie X zauważył, że „Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji, co kosztuje około 50 milionów dolarów rocznie”. „Pomijając kwestię etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców” – zadeklarował minister spraw zagranicznych.

„Milcz, mały człowieczku” - napisał później właściciel X. Dodał, że Polska ponosi zaledwie niewielką część kosztów, a Starlinki nie mają zamiennika.

Marco Rubio do Radosława Sikorskiego: Rosjanie byliby na granicy z Polską

Głos w dyskusji zabrał również sekretarz stanu USA Marcio Rubio. Zapewnił, że „nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinków”, a takie doniesienia nazwał „wymysłami”. Poradził też Radosławowi Sikorskiemu, aby „podziękował”. "I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską"- napisał Rubio.