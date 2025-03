W piątek w Sejmie odbywa się debata na temat bezpieczeństwa państwa. Na sali początkowo przebywał prezydent Andrzej Duda. Po rozmowach w Londynie i czwartkowym posiedzeniu Rady Europejskiej głos na temat sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa kraju zabrał premier Donald Tusk.

W czwartek w Brukseli przywódcy państw UE ogłosili, że będą nadal wspierać Ukrainę w sytuacji, w której straciła ona - przynajmniej tymczasowo - pomoc ze strony USA. Pod oświadczeniem podpisało się 26 przywódców państw Unii Europejskiej - wszyscy poza premierem Węgier Viktorem Orbánem. Unia ma też wydać więcej środków (w tym 150 mld euro z pożyczek) na program zbrojeń. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiła główne założenia planu ReArm Europe, który na rzecz ponownego uzbrojenia Europy może zmobilizować prawie 800 mld euro.

Plan „ReArm Europe” i setki miliardów na zbrojenia. Przemysław Wipler z Konfederacji komentuje

Pytany o ocenę programu poseł Konfederacji Przemysław Wipler powiedział w radiowej Trójce, że kluczowe są szczegóły i że wypowie się, gdy będą one znane. - Jeżeli to polega na tym, że polski podatnik będzie miał wydać pieniądze, by powstały kolejne fabryki niemieckiego Rheinmetallu, a my będziemy mogli kupić za to amunicję u Niemców, a Niemcy mogą (...) olbrzymią część tych fabryk ulokować w Indiach, to nie jest finalnie dobry dla nas plan, bo to stawianie za nasze pieniądze fabryk dla przemysłu z innych krajów, i jeżeli to nie wpłynie nawet na cenę amunicji, to nie będzie dobry plan - zaznaczył.

Wipler krytycznie odniósł się do miliardowych wydatków UE w czasie walki z pandemią COVID-19. - Unia Europejska wydała miliardy na szczepionki, których nie zużyto i są skandale finansowe, toczą się postępowania karne co do tego, w jaki sposób te gigantyczne środki były wydawane - mówił.