Wartość pomocy poszczególnych państw Europy dla Ukrainy Foto: PAP

Ostra wymiana zdań między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem w Białym Domu, USA wstrzymują pomoc dla Ukrainy

Z kolei 2 marca Tusk brał udział w szczycie z udziałem przywódców państw europejskich (w tym Wielkiej Brytanii, Norwegii i Turcji nie należących do UE) i Kanady w Londynie. Szczyt zwołał premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer po tym, jak w Białym Domu doszło do ostrej wymiany zdań między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem w Białym Domu. Wiceprezydent USA J.D. Vance zarzucił Zełenskiemu brak wdzięczności za amerykańską pomoc, a Trump powiedział, że Zełenski nie jest w sytuacji, w której może stawiać jakieś warunki, po tym jak ukraiński prezydent zaczął przekonywać gospodarzy, że Rosji Władimira Putina nie wolno ufać. W efekcie Zełenski opuścił przed czasem Biały Dom, a USA i Ukraina nie podpisały umowy o dostępie Stanów Zjednoczonych do ukraińskich surowców. Również ze szczytu w Londynie płynął przekaz o konieczności dalszego wspierania Ukrainy, przy jednoczesnym staraniu się o utrzymanie jak najlepszego stanu relacji transatlantyckich. Po szczycie pojawiła się też propozycja, przedstawiona przez Francję, by proces pokojowy na Ukrainie rozpoczął się od tymczasowego zawieszenia broni obejmującego ataki powietrzne, ataki na morzu i ataki na infrastrukturę energetyczną.



3 marca Donald Trump podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu pomocy wojskowej przekazywanej Ukrainie. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że pomoc ta zostanie wznowiona, gdy Ukraina podpisze umowę surowcową z USA.