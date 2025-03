Trump mówił też, że amerykańscy rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty na rynku amerykańskim, ponieważ - ze względu na cła – nikt nie będzie mógł z nimi konkurować. Przestrzegł jednocześnie, że po wprowadzeniu ceł wzajemnych konieczny będzie „pewien okres dostosowania”.



Mówiąc o cłach na stal i aluminium Trump zwracał uwagę, że muszą one być produkowane w Stanach Zjednoczonych. - Cła pozwalają czynić Amerykę znów wielką. Będą pewne zakłócenia, ale poradzimy sobie z nimi – oświadczył.



Trump przekonywał, że jego administracja prowadzi najskuteczniejsze w historii działania z zakresu walki z nielegalną imigracją. - Dzięki temu osiągnęliśmy najmniejszą liczbę nielegalnych przekroczeń granicy w historii. Wszystko czego potrzebowaliśmy to nowy prezydent – stwierdził.



Donald Trump: Kara śmierci dla każdego, kto zabije policjanta

- Joe Biden nie tylko otworzył nasze granice, ale zalał nas nielegalnymi imigrantami – oskarżył swojego poprzednika Trump. - Piękne miasta zostały zniszczone przez nielegalnych imigrantów, teraz osiągamy wielkie wyzwolenie Ameryki. Ale nadal dużo pracy przed nami – dodał.



Jednocześnie Trump przypomniał, że Meksyk przekazał właśnie Stanom Zjednoczonym 29 osób powiązanych z kartelami narkotykowymi (wśród nich znaleźli się m.in. przywódcy kartelu Los Zetas).

- Kartele prowadzą wojnę przeciw Ameryce. Nadeszła pora, abyśmy prowadzili wojnę przeciwko kartelom – co robimy – kontynuował. Dodał, że Meksyk i Kanada muszą robić „więcej niż robiły” i przestać zalewać USA fentanylem.



- Gdy odzyskujemy suwerenność musimy przywrócić prawo i porządek naszym miastom i wsiom. W ubiegłych latach nasz system sprawiedliwości został wywrócony do góry nogami przez radykalnych, lewicowych wariatów – mówił też Trump dodając, że wymiar sprawiedliwości był wykorzystywany m.in. przeciwko przeciwnikom politycznym. - Takim ja ja – stwierdził.



Trump oświadczył też, że chce, aby Kongres przyjął przepisy przewidujące karę śmierci dla każdego, kto zabił policjanta. Mówił też o zaostrzeniu kar dla recydywistów.



Prezydent USA mówił następnie, że chce przegłosowania przez Kongres ustawy zakazującej zmiany płci dzieci. - Moje przesłanie do każdego dziecka w Ameryce jest takie, że jesteście doskonałe takimi, jakimi Bóg was stworzył - oświadczył.



Donald Trump do mieszkańców Grenlandii: Przyjmiemy was do USA

Następnie Trump zaczął mówić o polityce zagranicznej.



- Mam przesłanie dzisiaj do cudownych ludzi z Grenlandii. Mocno popieramy wasze prawo do określenia waszej własnej przyszłości. Jeżeli o tym zdecydujecie przyjmiemy was do USA. Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa USA. Myślę, że – tak czy inaczej – nam się to uda. Będziecie z nami bezpieczni, będziecie z nami bogaci - stwierdził.



Trump poinformował też, że amerykańskie służby ujęły osobę odpowiedzialną za zamach terrorystyczny na lotnisku w Kabulu w 2021 roku, w którym zginęło 13 amerykańskich żołnierzy. - Jest w drodze tu, by dosięgnął go miecz amerykańskiej sprawiedliwości – oświadczył.



Trump przypomniał następnie, że w czasie jego pierwszej kadencji doszło do podpisania tzw. Porozumień Abrahamowych między Izraelem a niektórymi państwami muzułmańskimi. - A teraz będziemy korzystać z tych podstaw, aby stworzyć lepszą przyszłość dla Bliskiego Wschodu. Dużo rzeczy się dzieje na Bliskim Wschodzie – stwierdził.

Donald Trump o wojnie na Ukrainie: Czas, by powstrzymać ten obłęd

- Pracujemy też wytrwale, aby zakończyć potworny konflikt na Ukrainie. Miliony Ukraińców i Rosjan bezsensownie zginęło i zostało rannych w tym potwornym konflikcie. Nie widać jego końca. USA wysłały setki miliardów dolarów na wsparcie obronności Ukrainy – podkreślił Trump. - Chcecie to utrzymać przez kolejnych pięć lat? - pytał obecnych w Kongresie. - 2 tys. ludzi ginie co tydzień, więcej, młodzi Rosjanie, młodzi Ukraińcy, to nie Amerykanie, ale chcę, aby to się zakończyło. Europa wydała więcej pieniędzy kupując rosyjską ropę i gaz niż na obronę Ukrainy. A my wydaliśmy 350 mld dolarów, oni (Europejczycy) wydali 100 mld dolarów – dodał.



- Dziś otrzymałem ważne pismo od prezydenta Zełenskiego z Ukrainy. Pismo mówi, że Ukraina jest gotowa siąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy – pisze pan prezydent – oświadczył Trump. Trump dodał, że Zełenski pisze, iż Ukraina „ceni to, ile Ameryka zrobiła, by pomóc Ukrainie utrzymać suwerenność”. Trump podkreślił też, że Zełenski zadeklarował gotowość do podpisania umowy surowcowej z USA.

- Jednocześnie mieliśmy poważne rozmowy z Rosją. Otrzymałem mocny sygnał, że są oni gotowi na pokój. Ale by było pięknie – dodał Trump.

- Nadszedł czas, by powstrzymać ten obłęd, aby zakończyć tę wojnę. By zakończyć wojnę trzeba rozmawiać z obiema stronami – podkreślił prezydent USA.



Pod koniec wystąpienia Trump przypominał o próbie zamachu na jego życie w czasie wiecu w Butler, w czasie kampanii wyborczej (w stronę przemawiającego Trumpa zamachowiec oddał tam kilka strzałów z dachu jednego z budynków, Trump został lekko ranny w ucho). - Moje życie zostało uratowane, abym uczynił Amerykę znów wielką. Głęboko w to wierzę - oświadczył.



Informacja jest aktualizowana