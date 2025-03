Nieoficjalnie: USA i Ukraina się porozumiały. Wkrótce podpisanie umowy

Czytaj więcej Dyplomacja Ukraina jednak podpisze umowę ws. surowców z USA? Nowe doniesienia Wicepremier Ukrainy Ołha Stefaniszyna wyraziła nadzieję na rychłe podpisanie umowy między USA a Ukrainą ws. dostępu Stanów Zjednoczonych do ukraińskich zasobów naturalnych.

Ukraina 24 lutego odrzuciła pierwotną wersję umowy, która miała umożliwić USA dostęp do ok. 50 proc. zysków z posiadanych przez Ukrainę surowców. Zełenski mówił, że nie podpisał przywiezionej mu przez sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta umowy, ponieważ „nie może sprzedać kraju”. Umowa w zamian za surowce warte setki miliardów dolarów (mówiło się o ok. 500 mld dolarów) nie dawała Ukrainie żadnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA. Ukraina odrzuciła także drugą wersję umowy, której treść przedstawił „The New York Times”. Jej zapisy były jeszcze mniej korzystne dla Ukrainy – Kijów miał na jej mocy zrzec się przychodów ze sprzedaży minerałów, ropy i gazu, a także zysków z portów i innej infrastruktury, które trafiałyby na specjalny fundusz do czasu, aż zgromadziłoby się w ramach tego funduszu 500 mld dolarów, których USA oczekują od Ukrainy jako rekompensaty za udzieloną jej pomoc.

Do tej pory umowa ws. ukraińskich surowców nie doszła do skutku – choć o sprawie Trump z Zełenskim mieli rozmawiać podczas spotkania w Białym Domu, to ostatecznie zakończyło się ono kłótnią między politykami. We wtorek premier Denys Szmyhal zapowiedział jednak, że jego rząd jest gotowy do podpisania dokumentu.

Metalami ziem rzadkich nazywa się 17 pierwiastków chemicznych, w których skład wchodzą dwa skandowce oraz 15 lantanowców. Występują one najczęściej w formie fosforanów, węglanów, tlenków i krzemianów. Stosowane są one między innymi w przemyśle lotniczym i kosmicznym, laserach, światłowodach, czy płytach ogniw słonecznych.