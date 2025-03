Po zwrocie w polityce Stanów Zjednoczonych Europa zbroi się przeciw Rosji

Czytaj więcej Biznes Unia Europejska chciałaby zbudować wspólny rynek obrony Unia Europejska zrozumiała, że musi się zbroić i to najlepiej wspólnie. Na razie spiera się jednak o zasadę „kupuj tylko w UE”.

Jak uniknąć weta Orbána. I nie tylko

Unijny fundusz może mieć jednak swoje ograniczenia. Po pierwsze, wymagałby jednomyślności. A już teraz słychać głosy sprzeciwu z różnych obozów. A to ze strony prorosyjskich przywódców, jak Viktor Orbán czy Robert Fico, a to z obozu ostatnich obrońców dyscypliny budżetowej, jak Holandia.

I choć kolejne państw z grupy oszczędnych (Dania, Szwecja, Finlandia) zgadzają się na wspólny fundusz wojskowy, żeby stawić czoła agresywnej Rosji, to konsensus może być trudny do osiągnięcia. Dlatego pojawił się pomysł funduszu tworzonego przez koalicję chętnych, do której można by też doprosić państwa spoza UE, jak Wielką Brytanię czy Norwegię. Politycy szukają też unijnych pieniędzy tam, gdzie zawsze, czyli w niewykorzystanych środkach z unijnej polityki spójności czy wspomnianego już programu odbudowy gospodarki po pandemii.

Pieniądze potrzebne są nie tylko ma dozbrajanie europejskich armii, ale też pilnie na pomoc wojskową dla Ukrainy. Szczególnie w kontekście zapowiedzi USA o wycofaniu swojego wsparcia dla Kijowa. UE od miesięcy przygląda się aktywom rosyjskiego banku centralnego, unieruchomionym na kontach izby rozliczeniowej Euroclear, z siedzibą w Belgii. Na razie jednak zdołała uzgodnić tylko przekazanie Ukraińcom odsetek od tych aktywów bez ruszania kapitału.

Czytaj więcej Dyplomacja Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Ukraińców. Zapewnia, że nie chce wiecznej wojny Po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, widać wyraźne wsparcie Europy (dla Ukrainy). Jeszcze większą jedność, jeszcze silniejszą gotowość do współpracy - mówił, zwracając się do Ukraińców po szczycie w Londynie, prezydent Wołodymyr Zełenski.

Kilka państw ma poważne wątpliwości, czy zabranie tych pieniędzy Rosjan nie zachwiałoby zaufaniem reszty świata do europejskiego systemu finansowego. Teraz dochodzi też problem, jak na ten ruch zareagowałyby Stany Zjednoczone, które chcą wstrzymania wszelkich wrogich wobec Putina aktów.