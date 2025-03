Czy w Gabinecie Owalnym Wołodymyr Zełenski dał się sprowokować? - Myślę, że jeśli przyjrzymy się dokładnie, to nie sądzę, żeby to wszystko ograniczało się wyłącznie do reżyserii, bo tam padło po rosyjsku bardzo grube przekleństwo pod adresem polityka, który zapewne będzie próbował zostać następcą Donalda Trumpa - podkreślił politolog. Odniósł się do nagrania, które ma pokazywać, że podczas rozmowy z prezydentem i wiceprezydentem USA Zełenski cicho przeklął pod adresem J.D. Vance'a.

Zdaniem Chwedoruka, wypowiedzi europejskich polityków w Londynie pokazują, że prezydent Ukrainy „rozgrywki z Amerykanami nie wygrał”. - Bo ze spotkania w Londynie absolutnie nic nie wynika z wyjątkiem tego, że będzie następne spotkanie - dodał profesor. Wyraził przy tym pogląd, że „Europa może działać wyłącznie reaktywnie w sytuacji, że wszystkie karty są po stronie amerykańskiej”. Zdaniem politologa, przywódcy USA i Ukrainy usiądą jeszcze do stołu rozmów.

Czytaj więcej Dyplomacja Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Ukraińców. Zapewnia, że nie chce wiecznej wojny Po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, widać wyraźne wsparcie Europy (dla Ukrainy). Jeszcze większą jedność, jeszcze silniejszą gotowość do współpracy - mówił, zwracając się do Ukraińców po szczycie w Londynie, prezydent Wołodymyr Zełenski.

Polskę czeka debata o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej?

W ostatnim czasie pojawiły się głosy europejskich przywódców o konieczności militaryzacji Europy. - Jako podatnicy natychmiast powinniśmy złapać się za kieszenie. Taka militaryzacja oznacza perspektywę wieloletniego obniżenia poziomu życia w Europie, a wiele gospodarek europejskich, w tym najważniejsza także dla nas, niemiecka, przeżywa strukturalne problemy - skomentował Rafał Chwedoruk. - Próba inwestycji w zbrojenia to próba inwestycji, które nigdy do końca się nie zwrócą. One mogą krótkoterminowo napędzać niektóre gałęzie gospodarki, ale oznaczają gwałtowny wzrost zadłużenia - ocenił.

- To oznacza także w polskim wypadku samobójczą politycznie dla każdego, kto w to wejdzie, debatę o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej, oczywiście pod inną nazwą i zapewne nie na okres dwóch czy trzech lat - podkreślił dodając, że zbrojenia w Europie będą per saldo umacniały Stany Zjednoczone, ponieważ „olbrzymia część tych zbrojeń będzie musiała być związana z amerykańskim przemysłem”.

„Europa przegrała na Ukrainie”

- To, co z polskiej perspektywy myślę jest bardzo istotne, czego do końca nie chcemy przyjąć do wiadomości to jest to, że Europa przegrała na Ukrainie i nie chodzi mi tu o wynik walki zbrojnej, bo to można różnie oceniać, ale przegrała politycznie wszystko, co mogła - powiedział w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką prof. Rafał Chwedoruk. - Cały europejski modus vivendi opierał się na tanich surowcach z Rosji i tanich chińskich produktach konsumpcyjnych. Te pierwsze już zostały ograniczone albo są dalej kupowane z Rosji tylko jako kazachskie, indyjskie, a zapewne wkrótce także jako amerykańskie - dodał. Wskazał, że Europa stanęła przed „fundamentalnym dylematem” dotyczącym kwestii pogłębiania integracji.