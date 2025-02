Wyborcy opozycji – Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji – mają podzielone zdania na temat decyzji Donalda Trumpa. W przypadku głosujących na PiS nieufność wyraża 44,4 proc., a ufność 39,2 proc. Wyborcy Konfederacji nie ufają prezydentowi USA w 37,5 proc., zaś ufają – w 43,8 proc.

Czytaj więcej Dyplomacja Spotkanie Duda-Trump. Biały Dom: "Potwierdziło nasz bliski sojusz" "Za kulisami CPAC prezydent Trump spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i potwierdził bliski sojusz. Prezydent Trump pochwalił również prezydenta Andrzeja Dudę za zobowiązanie Polski do zwiększenia wydatków na obronę" - brzmi komunikat Białego Domu po kilkuminutowym spotkaniu prezydentów.

Trump chce wyborów na Ukrainie. Krytykuje Zełenskiego

W środę podczas konferencji prasowej na Florydzie Donald Trump oświadczył, że zaproponował, by przed zawarciem układu pokojowego Rosji z Ukrainą na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie. - Mamy sytuację, w której nie było wyborów na Ukrainie, gdzie obowiązuje stan wojenny (...), gdzie poparcie dla przywódcy Ukrainy, z przykrością to mówię, spadło do 4 proc., a kraj rozpadł się na kawałki – oświadczył. Nie wiadomo, na jakie badania powoływał się Trump – sondaże wskazują, że choć poparcie dla Zełenskiego spadło, poziom akceptacji Ukraińców dla jego działań jest zbliżony do 50 proc.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie zaakceptuje żadnego porozumienia wypracowanego przez Stany Zjednoczone i Rosję bez udziału Kijowa.