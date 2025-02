Nie dziwi pana ten podział w PiS-ie? Poseł PiS Andrzej Śliwka, gdy wyszedł na mównicę, też opowiedział się jednoznacznie przeciw wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę.

Nie do końca jednoznacznie. Proszę zauważyć, że wśród tych, którzy byli przeciw uchwale Sławomira Mentzena, był były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale był też były wiceminister obrony Marcin Ociepa. Myślę, że to nie była żadna pomyłka, tylko to były niestety świadome głosy, i że dopuszczają oni wysłanie polskich wojsk.

A czy Polska powinna aż tak jednoznacznie wykluczać możliwość wysłania polskich wojsk na Ukrainę? Krytycy stanowiska Donalda Tuska zwracają uwagę, że wykluczając to pozbawiamy się, a nawet szerzej, stronę europejską, argumentu w negocjacjach na temat zakończenia wojny na Ukrainie.

Znam te argumenty i całkowicie je odrzucam, jako nietrafione. Polska i Polacy już w bardzo dużym stopniu pomogli Ukrainie. Gdyby nie pomoc Polski, nasza pomoc logistyczna, abstrahując od tego, że się rozbroiliśmy w bardzo dużym stopniu, więc gdyby nie ta pomoc Polski, to Ukraina już dawno by upadła. I my za to nie dostaliśmy nic nawet symbolicznie, mówię w tym momencie o ekshumacjach ofiar zbrodni ukraińskiej na Wołyniu. Nie mówiąc już na przykład o udziale w zasobach naturalnych Ukrainy, o co oczywiście powinniśmy zabiegać tak jak Amerykanie. Polska ma bardzo długą granicę z obwodem królewieckim i z Białorusią. Na Białorusi są wojska rosyjskie. Obowiązkiem polskich żołnierzy i polskich polityków jest zapewnienie bezpieczeństwa Polski. My nie możemy sobie pozwolić na jego osłabienie poprzez udział w jakiejś misji pokojowej. W ogóle uważam, że państwa, które graniczą z Rosją, nie powinny uczestniczyć w tej ewentualnej misji pokojowej, powinny to robić państwa bardziej odległe.

Czyli nie odrzucacie zupełnie idei takiej misji?

Przede wszystkim nie zgadzamy się na udział ani jednego polskiego żołnierza. To jest dla nas fundamentalna sprawa. PiS i PO już tyle błędów popełniły, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie, że nie możemy sobie pozwolić w tym momencie na największy błąd, którym byłoby zagrożenie naszego bezpieczeństwa, osłabienie naszej obronności.



Argumenty, które pan przedstawia przeciw wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę są w zasadzie takie, jakie przedstawił Donald Tusk. Rozumiem, że Konfederacja nie wierzy, że polski premier tak naprawdę myśli.

Absolutnie nie wierzymy Donaldowi Tuskowi. Uważamy, że robi to tylko pod kątem kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Gdyby oni zgodzili się dziś na przyjęcie tej uchwały to byłoby potwierdzenie dobrych intencji. Dlaczego nie chcą tego zrobić? Nie rozumiem tego zupełnie. To jest wewnętrznie sprzeczne. Albo nie zgadzają się na wysyłanie i wtedy głos przedstawicieli narodu zasiadających w Sejmie byłby tego potwierdzeniem, albo prowadzą jakąś grę z wyborcami.