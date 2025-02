Andrzej Duda o stosunkach z USA. „Wszyscy twierdzą, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem”

Prezydent przypomniał, że wojna na Ukrainie nie pozostaje bez wpływu na inne części Europy. – Wiemy, że ciągle podrywane są samoloty, które strzegą naszego nieba i nieba nad morzem Bałtyckim – przypomniał. – Mówiłem panu generałowi, jak odbieramy zachowania Rosji i wypowiedzi jej przedstawicieli, takie jak choćby wczorajsze wystąpienie ambasadora Rosji w ONZ podczas debaty. Dyskutowaliśmy o tym, jakie powinny być podejmowane dalsze kroki – mówił prezydent.

Czytaj więcej Dyplomacja Europejskie wojska na Ukrainie? Polska nie wyśle żołnierzy, Niemcy i Włochy sceptyczne Premier Donald Tusk oświadczył przed i po spotkaniu przywódców państw europejskich w Paryżu poświęconym sytuacji na Ukrainie, że polscy żołnierze nie wezmą udziału w ewentualnej misji pokojowej nad Dnieprem. Sceptycznie do pomysłu zorganizowania takiej misji podszedł kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Giorgia Meloni.

Andrzej Duda przypomniał, że jest po dwóch ważnych spotkaniach z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych. – W zeszłym tygodniu z sekretarzem obrony USA, teraz z generałem Kelloggiem – powiedział. – Chcę uspokoić wszystkich moich rodaków. Być może jest tak, że liderzy niektórych krajów europejskich są pełni niepokoju co do przyszłości. Jednak w moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła mocno do gry, jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie – stwierdził.

Polska jest wskazywana jako lider pod względem wydatków na obronę

Dodał, że zna osobiście Donalda Trumpa, wie, że „jest stanowczy i skuteczny”. – Wierzę, że dojdzie do zakończenia walk i rosyjskiej agresji na Ukrainę – powiedział prezydent Polski. – Zarówno sekretarzowi obrony, jaki i generałowi Kelloggowi powiedzieliśmy jasno i wyraźnie, że dla nas oczywiste jest, że ta wojna nie może zakończyć się zwycięstwem Rosji – zastrzegł.