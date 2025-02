- Premier Donald Tusk już kilka miesięcy temu budził europejskich liderów, polska prezydencja (w UE) jest pod hasłem „bezpieczeństwo Europo” i dzisiejsze spotkanie jest po to, abyśmy budzili europejskich przywódców i mówili wprost: bezpieczeństwo jest najważniejsze – przekonywał europoseł KO.



Dariusz Joński: Trzeba uświadomić Amerykanów, że słowa, które wypowiada Władimir Putin, są nic nie warte

W kontekście Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Joński mówił, że „ostatnie dni przejdą do historii”. - Ale też wiemy, co mamy robić. Wiemy, że mamy dziś w szufladzie dwie polisy ubezpieczeniowe: NATO i UE, ale musimy też wzmocnić polisę unijną, bo musimy wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo – stwierdził.



- Trzeba też uświadomić administrację amerykańską, że te słowa, które wypowiada Putin, że chce zakończyć wojnę, że trzeba to zrobić szybko, bo nie chce, aby umierali ludzie, są nic nie warte. Gdyby nie chciał, by umierali ludzie, to by nie atakował Ukrainy. Wiemy, że Putin nie chce się zatrzymać na Donbasie. On może potrzebuje czasu, aby się na nowo uzbroić i znów zaatakować. Nie zaatakuje tylko tych, którzy są mocni. My wiemy co robić, wydajemy najwięcej na zbrojenia (jeśli chodzi o stosunek wydatków na obronność do poziomu PKB – red.). Ale ważne też, aby przekonać innych, jak ważne jest to bezpieczeństwo – podsumował Joński.