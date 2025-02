Sikorski: Jeśli chcemy dawać Ukrainie gwarancje, musimy podchodzić do tego poważnie

Zdaniem Sikorskiego „od tego, w jaki sposób zakończy się wojna w Ukrainie, zależy wiarygodność USA, nie tylko administracji Donalda Trumpa”. - Jeśli Putinowi uda się podporządkować Ukrainę, będzie to sygnał dla Chin, że może odzyskiwać to, co uważa za zbuntowaną prowincję. To miałoby bezpośrednie konsekwencje dla strategii USA i systemu sojuszy i – możliwe – dla przyszłości Tajwanu - powiedział, zapytany o to, co powiedziałby Donaldowi Trumpowi.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia po słowach J.D. Vance’a: Nie będzie nas nikt pouczał Nie będzie nam nikt mówił – niezależnie od tego skąd przyjedzie, jak szanowanym jest naszym przyjacielem i aliantem – jak w Europie mamy układać nasze europejskie sprawy. Nikt nie będzie nam podpowiadał na Twitterze, czy w innych miejscach, że teraz trzeba Europę uczynić znowu wielką, bo Europa już jest wielka - powiedział podczas spotkania z wyborcami w Tarnowie Szymon Hołownia.

- Ukraina już ma gwarancje (bezpieczeństwa red.), które okazały się puste – powiedział Sikorski, przypominając, że Kijów pozbył się arsenału jądrowego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Jak ocenił, w stosunkach międzynarodowych „nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż pusta gwarancja”. - Jeśli chcemy dawać gwarancje, musimy podchodzić do tego poważnie – zaznaczył.

Na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) zostanie ustalony zarys planu pokojowego dla Ukrainy?

Od piątku do do niedzieli w Niemczech trwa 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC), podczas której przedstawiciele państw debatują między innymi o przyszłości Ukrainy.

Wśród uczestników konferencji są przedstawiciele około 60 państw. W wydarzeniu biorą udział między innymi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, ustępujący kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte.