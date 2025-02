Wołodymyr Zełenski porozmawia z Władimirem Putinem? Wasyl Bodnar: Niewykluczone

Bodnar stwierdził też, że widzi, iż administracja Trumpa jest „otwarta najpierw do rozmowy z Ukrainą”, przed konsultacjami z Moskwą. Dodał również, że funkcjonuje zasada „nic o Ukrainie bez Ukrainy” oraz wyraził nadzieję, że „to będzie zasadą do rozmów późniejszych, jeżeli do nich dojdzie”. - Dopiero konsultujemy się z administracją Trumpa, a nie mówimy o tym, że przygotowujemy rozmowy pokojowe z agresorem - powiedział.

Bodnar zapytany został również, ile czasu potrzeba, żeby otworzyć oficjalnie pierwszy rozdział negocjacji ws. akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak stwierdził ambasador, ma to się stać podczas prezydencji Polski. - To jest plan Ukrainy i działamy tutaj wspólnie z prezydencją polską, oczywiście z Komisją Europejską i z innymi urzędami Unii Europejskiej – powiedział. - Doceniamy bardzo wsparcie, które otrzymujemy od strony Polski w tym zakresie – dodał.

Ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Bodnar: Pierwsze wiosną, jest już zezwolenie

Podczas rozmowy ambasador mówił także o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej. - Wiosną planujemy w pierwszym miejscu, gdzie zostało wydane już zezwolenie, czyli w Puźnikach. Teraz pracujemy także nad tym, żeby zadecydować już o wszystkich innych miejscach na terytorium Ukrainy i na terytorium Polski - powiedział.

Bodnar zapytany został też, czy ekshumacje w Puźnikach ruszą w kwietniu. - Nie wiemy jeszcze, w którym miesiącu, ale szykujemy się na to, że jeśli pogoda pozwoli, to wszystkie zezwolenia są wydane i ekipa od strony polskiej jest przygotowana do rozpoczęcia tych działań - powiedział. - Według ukraińskiego ustawodawstwa ma być firma ukraińska, która ma licencję na przeprowadzenie takich prac, strona polska już ma takiego partnera (...) Ta współpraca się rozwija z ukraińską instytucją, ona dostała wszystkie pozwolenia i kiedy ekipy wspólnie wyjadą, zaczną kopać, wtedy społeczność się dowie i będziemy ogłaszali to przez ministrów do spraw kultury - dodał ambasador.