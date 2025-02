Czytaj więcej Polityka „Podróżujący LGB” zamiast „podróżujący LGBT”. Zmiany na stronach rządowych USA W ostatnim czasie administracja Donalda Trumpa podjęła działania prowadzące do usunięcia lub modyfikacji treści dotyczących społeczności LGBTQ z rządowych stron internetowych – informuje NBC News. To efekt rozporządzeń wykonawczych podpisanych przez nowego prezydenta USA.

Polityk podkreśla, że jest przeciwnikiem „autorytarnego rządu Partii Pracy”, który przeforsowuje przepisy w Australii Zachodniej bez właściwej debaty nad nimi.



Australijski Trump kiedyś należał do Partii Pracy. Teraz ją zwalcza

W przeszłości Dawkins protestował przeciwko obowiązkowi szczepień na COVID-19, przekonywał, że Australia powinna przyjmować mniej imigrantów i zmianom w terminologii odnoszącej się do płci.



Australijski Trump ogłosił polityczny protest przeciwko tyranii i systemowemu zepsuciu rządu Partii Pracy w Australii Zachodniej

Co ciekawe w przeszłości Dawkins był związany z lewicową Partią Pracy, ale został wykluczony z jej szeregów po skazaniu za złamanie nakazu trzymania się z daleka od byłej partnerki, którą, po rozpadzie związku, zaczął zasypywać e-mailami.



Teraz – jak czytamy na stronie internetowej polityka – sprzeciwia się on „politycznej poprawności” i „agendzie woke”. W środę zamieścił w serwisie X wpisy, w których ogłasza, że uruchomił „polityczny protest przeciwko tyranii i systemowemu zepsuciu rządu Partii Pracy w Australii Zachodniej”. Zaapelował też, by głosować przeciw Partii Pracy i „wiercić, dziecino, wiercić” (ang. Drill, baby, drill) - co jest nawiązaniem do hasła, jakiego użył Trump zapowiadając zwiększenie wydobycia ropy i gazu w USA.