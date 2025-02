Widmo wojny handlowej nad Atlantykiem. Co dalej z zakupami amerykańskiej broni?

Potencjał militarny państw UE Foto: PAP

– Jest już zrozumienie, że w pewnych dziedzinach działania wspólne mają sens. To obrona przeciwrakietowa, działania na morzu czy mobilność wojskowa – mówi nieoficjalnie dyplomata jednego z państw UE. Komisja Europejska ma do końca marca przygotować tzw. białą księgę obronności, w której ma właśnie wskazać, gdzie wspólne działanie i wspólne finansowanie miałoby sens.

Nowy unijny dług

Jak już KE przedstawi możliwe inwestycje, to potem przywódcy państw UE będą musieli postanowić, jak je sfinansować. Wiadomo, że nie można czekać na negocjacje kolejnego budżetu UE na lata 2028–2034, tylko trzeba znaleźć pieniądze już teraz. Dyskusja obejmuje przesunięcie środków w ramach obecnego budżetu (jest ich niewiele), rozszerzenie mandatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, żeby mógł udzielać pożyczek na produkcję sprzętu wojskowego, wreszcie zaciąganie pożyczek na rynku na nowo stworzony fundusz obronny.

Ta ostatnia inicjatywa miałaby być repliką funduszu na odbudowę gospodarki po pandemii, ale pomysłowi bardzo opierają się takie kraje, jak Niemcy czy Holandia. W przeszłości zdecydowane „nie” kolejnemu wspólnemu długowi UE mówiły też kraje nordyckie, ale teraz zmieniły front. Za długiem są Szwecja i Dania, a w poniedziałek dołączyła do nich Finlandia. – Rosja jest prawdziwym zagrożeniem – powiedział premier Petteri Orpo. Dodał, że jest otwarty na dyskusję o długu.

Broń z UE czy z USA?

Równolegle do rozważań, co finansować i skąd wziąć pieniądze, trwają także prace nad unijnymi przepisami określającymi kryteria, które musiałaby spełniać ewentualne inwestycje. Chodzi przede wszystkim o to, czy wspólne unijne pieniądze mają iść tylko na europejskie zakupy, jak chciałaby Francja, czy też na sprzęt z importu, jak chciałaby reszta UE. A to istotny element do negocjacji z Trumpem.