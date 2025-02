Friedrich Merz i jego plan dla Niemiec. W sprawie imigracji w CDU bez zmian

Przedstawiony w poniedziałek delegatom CDU w Berlinie plan został pomyślany jako zestaw natychmiastowych działań przyszłego rządu po spodziewanej wygranej CDU wraz z bawarską CSU w wyborach do Bundestagu 23 lutego.

W dokumencie jest głównie mowa o działaniach zmierzających do ożywienia znajdującej się w zastoju gospodarki, lecz znajduje się tam także tzw. pięć punktów Friedricha Merza dotyczących drastycznego ograniczenia imigracji, a właściwie szczelnego zamknięcia granic RFN.

Co przewiduje rewolucyjny plan Friedricha Merza dotyczący ograniczenia imigracji w Niemczech?

Konkretnie chodzi o wprowadzenie stałych kontroli na wszystkich granicach, co stoi w jawnej sprzeczności z porozumieniem z Schengen. Konsekwencją tego może być zawracanie wszystkich osób bezpośrednio na granicy do sąsiednich państw, jak np. Polska, bez względu na to, czy są uchodźcami zgłaszającymi wnioski azylowe. Kolejny punkt zakłada tymczasowe aresztowanie wszystkich przebywających w Niemczech, wobec których wydano nakazy opuszczenia kraju, czyli ok. 220 tys. osób.

Przewidziane jest także zaostrzenie prawa pobytu dla przestępców i osób niebezpiecznych, co jest reakcją na krwawe zamachy w Solingen w lecie zeszłego roku i niedawno w Magdeburgu oraz Aschaffenburgu, których sprawcami byli imigranci. Dodatkowo w programie natychmiastowych działań jest zakaz łączenia rodzin dla ponad 320 tys. przybyszów w Niemczech, objętych tzw. ochroną uzupełniającą. Niedopuszczalna jest deportacja do krajów, w którym grozi im śmierć, tortury czy nieludzkie lub poniżające traktowanie.