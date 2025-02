– Porażka Mastalerka! Przydacz spokojnie wyczekał i doprowadził do tego, że jego bliska współpracowniczka będzie teraz ustami Dudy, a nie Marcin – mówi nam z kolei – prosząc o anonimowość – prezydencki minister.

Marcin Mastalerek ma wielu przeciwników w Kancelarii Prezydenta i często występując publicznie był kłopotem dla głowy państwa. Po zwycięstwie Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich media informowały, że Andrzej Duda poleci do prezydenta elekta. Do spotkania jednak nie doszło – jak się okazuje, z winy... Marcina Mastalerka. – To ja zawaliłem – wyjawił na antenie Polsat News. Teraz szef gabinetu prezydenta przekonuje, że Trump może przylecieć do Polski już w kwietniu. – Obecnie trwa dogrywanie terminu spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy – powiedział w wywiadzie dla „Wprost” Mastalerek.

Zmian u boku prezydenta Andrzeja Dudy będzie więcej.



Czytaj więcej Polityka Mastalerek: Tusk nie powinien obrażać republikanów, będzie spotkanie Duda-Trump - Myślę, że spokojnie do tego spotkania dojdzie - powiedział Marcin Mastalerek, odnosząc się w Radiu Plus do rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Szef gabinetu prezydenta zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi, że ten „ryzykował bezpieczeństwem Polski”, gdy wyrażał krytyczne uwagi po adresem Trumpa.

W Kancelarii Prezydenta ma być teraz spokój i współpraca

W miejsce obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery, który złożył rezygnację, ma wejść jego zastępca gen. Dariusz Łukowski. Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski, niedoszły europoseł PiS miałby zostać prezydenckim ministrem spraw zagranicznych.



Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocką dementuje, jakoby zmiany były podyktowane konfliktem z szefem gabinetu prezydenta Marcinem Mastalerkiem. – W Kancelarii Prezydenta jest tyle pracy, że każdy będzie miał co robić. O konflikcie nie ma mowy, jest służba Polsce i prezydentowi RP – mówi „Rzeczpospolitej” minister Paprocka.