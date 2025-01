Szefa gabinetu prezydenta pytano o to, dlaczego nie doszło jeszcze do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, za doprowadzenie do którego miał być odpowiedzialny.



Marcin Mastalerek: Ustalamy termin spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

- Prezydent Duda kilkukrotnie rozmawiał w tym czasie z prezydentem Trumpem. Są umówieni na spotkanie, w tej chwili trwa ustalanie terminu – odparł Mastalerek.



Szef gabinetu prezydenta cytował też Andrzeja Dudę, który przed wylotem do Davos mówił, że ma „świetne relacje z prezydentem Trumpem” i „nie musi tego nikomu udowadniać”. - Poczekajmy, dopiero była inauguracja (prezydentury Trumpa) - dodał.



Na uwagę, że 13 listopada sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski mówił, że do spotkania dojdzie jeszcze w 2024 roku, Mastalerek odparł, że „jest w kontakcie z Suzie Wiles” szefową personelu Białego Domu. - Ustalamy termin spotkania, jeszcze nie ma tego terminu – zaznaczył.