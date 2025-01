"Ruch obliczony na osłabienie Zdanowskiej". Cezary Grabarczyk powołał nowe koła w regionie

Jeden z radnych PO ocenił w rozmowie z Onetem, że w kampanii wyborczej potrzebna jest jedność, więc szkodliwy jest każdy ruch, może odbić się na wyniku wyborów. A za taki uważa osłabienie pozycji Hanny Zdanowskiej.

Krzysztof Piątkowski w jednym z nowych kół

Miejsca w nowopowstałych kołach – jak zauważają anonimowo działacze partii – zostały obsadzone zaufanymi ludźmi Grabarczyka. To m.in. poseł Krzysztof Piątkowski czy posłanka Małgorzata Niemczyk – informują w rozmowie z Onetem.

Krzysztof Piątkowski w rozmowie z tvn24.pl przekazał, że wbrew wcześniejszym medialnym doniesieniom, nie doszło do rozwiązania koła, którym kieruje Hanna Zdanowska, natomiast faktycznie powołano siedem nowych kół. – Uchwałą zarządu regionu powołano siedem nowych kół. To się wydarzyło, nic ponadto – poinformował poseł.

Struktury PO w regionie łódzkim. Tymczasowo pokieruje nimi Cezary Grabarczyk

Ta zmiana może jednak znacząco wpłynąć na pozycję Zdanowskiej w strukturach partii. - Jeśli jest jedno koło, to zarząd tego koła stanowi również władze powiatowe. Jeśli pojawiają się nowe koła, to naturalnie kiedyś trzeba wybrać nowy zarząd powiatowy i nową radę powiatu, które teraz nie istnieją - wyjaśnił jeden z radnych. Jak dodał, nie wie na razie, kiedy takie wybory nastąpią. Do momentu wybrania nowych władz powiatowych strukturami partii będzie kierował zarząd regionu z Cezarym Grabarczykiem na czele.