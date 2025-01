Według Trumpa Putin „nie powinien nigdy był zaczynać wojny” ze swoim wschodnim sąsiadem.



Reklama

Donald Trump: Gdybym był prezydentem w 2022 roku zawarłbym układ z Władimirem Putinem

Po raz kolejny prezydent USA przekonywał również, że gdyby to on zasiadał w Białym Domu w 2022 roku, wówczas „zawarłby układ” z rosyjskim prezydentem w związku z czym do wybuchu wojny by nie doszło.



We wcześniejszych wypowiedziach Trump sugerował, że Władimir Putin „nie szanował” Joe Bidena i dlatego zdecydował się na wojnę z Ukrainą.



Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Trump o wojnie w Ukrainie. "Może trwać i za rok" Najpierw miał być pokój w 24 godziny. Potem w pół roku. Teraz Donalda Trump powiedział, że wojna w Ukrainie może i trwać w 2026 roku. Wszystko zależy od tego, czy Władimir Putin zdecyduje się na ustępstwa.

W rozmowie z Fox News Trump zapowiedział też, że nałoży „potężne cła” na Rosję, jeśli Władimir Putin nie zakończy wojny. To kolejna wypowiedź Trumpa, z której wynika, że nie wyklucza środków odwetowych w postaci ceł i sankcji w przypadku, gdy Rosja nie będzie chciała negocjować ws. pokoju na Ukrainie.