W poniedziałek miliarder Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych i wrócił do Białego Domu, w którym zasiadał już w latach 2017-2021. Podczas przemowy inauguracyjnej republikanin zapowiedział między innymi, że już w pierwszych godzinach swojej prezydentury rozpocznie masowe deportacje obcokrajowców. Ze względu na to, że obaw w tej sprawie nie kryją między innymi przebywający nielegalnie w USA Polacy, do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski apeluje do Polaków w USA po zapowiedzi Trumpa ws. masowych deportacji

Radosław Sikorski skomentował w sieci zapowiedź Donalda Trumpa dotyczącą masowych deportacji obcokrajowców. Polityk zaapelował do Polaków przebywających w Stanach Zjednoczonych, by starali się o uzyskanie nowych dokumentów. Szef MSZ zapowiedział także, że na terenie USA będą odbywać się dodatkowe dyżury konsularne.

"Rodaków mieszkających za granicą, którym skończyła się ważność paszportu, zapraszamy do uzyskiwania nowych dokumentów" — czytamy we wpisie opublikowanym przez Radosława Sikorskiego w serwisie X. "Warto to zrobić także po to, aby móc zagłosować w wyborach na Prezydenta RP" — dodał minister.