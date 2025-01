Każda Polka i każdy Polak będą serdecznie witani w kraju. Tutaj każdy może znaleźć swoją Amerykę Donald Tusk, premier

- Musimy być przygotowani, dlatego nasze placówki będą docierały tak szybko, jak to możliwe, do polskich obywateli (w USA), którzy będą czuli się zaniepokojeni tą sytuacją - zadeklarował Tusk. - Polska będzie dobrze przygotowana do każdej sytuacji - zapewnił.



- Każda Polka i każdy Polak będą serdecznie witani w kraju. Tutaj każdy może znaleźć swoją Amerykę. Dużo się zmieniło w ostatnich latach. Każdy kto chce pracować, kto wierzy we własne siły, naprawdę w Polsce znajdzie własne miejsce. Wszystkich, bez wyjątku, powitamy z otwartymi ramionami – stwierdził też Tusk.

Filmik z Mateuszem Morawieckim w Waszyngtonie. Donald Tusk: Jeśli były premier wyjeżdża do jakiegoś kraju, niech powiadomi jakąś polską placówkę dyplomatyczną

Premier odniósł się też do opublikowanego w mediach społecznościowych filmu, na którym Mateusz Morawiecki, poruszający się po Waszyngtonie 19 stycznia, w przededniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa, ma problem z przedostaniem się w rejon hali Capital One Arena, w której odbywał się wiec Donalda Trumpa.



- Mam uwagę do wszystkich, bez wyjątku, dzisiaj sprawujących funkcje rządowe i w przeszłości sprawujących wysokie funkcje rządowe, do polskich premierów, prezydentów – zawsze możecie korzystać z polskich placówek, kiedy znajdziecie się w kłopotach. Dobrze zawiadamiać nasze placówki – jeśli ktoś o takim statusie jak były premier wyjeżdża do jakiegoś kraju, dobrze jest powiadomić jakąś placówkę. Ona może też pomóc w niektórych sytuacjach. Możemy, dzięki temu, uniknąć bulwersujących sytuacji i przykrych zdarzeń - stwierdził.