Co stanie się z posłami Konfederacji związanymi z Grzegorzem Braunem?

A czy rozstanie Brauna z Konfederacją i start w wyborach prezydenckich będzie game changerem? - Nie. Game changerem dla nas może być start Krzysztofa Stanowskiego (dziennikarza, twórcy Kanału Zero - red.). Tu widzę ryzyko - odparł Wipler.



Na pytanie co stanie się z posłami Konfederacji związanymi z Braunem – Romanem Fritzem i Włodzimierzem Skalikiem, Wipler odparł, że „jeżeli staną za Grzegorzem Braunem, przeciw Radzie Liderów Konfederacji, to będą konsekwencje”. Jak dodał będzie to „bardzo, bardzo przykre”, ponieważ obaj - w jego ocenie - są dobrymi posłami.



Czytaj więcej Polityka Grzegorz Braun startuje na prezydenta. Anna Bryłka: Wypisał się z Konfederacji Jeden z liderów Konfederacji, europoseł Grzegorz Braun, ogłosił start w wyborach prezydenckich, choć wcześniej oficjalnym kandydatem partii został Sławomir Mentzen. Decyzję Brauna skomentowała europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. - Ubolewam nad tym, to rozbijanie jedności Konfederacji - powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem.

Komentując poparcie byłego posła Konfederacji, Janusza Korwin-Mikkego dla Brauna, Wipler stwierdził, że „ze zwolennikiem legalizacji miękkiej pedofilii i fanem Władimira Putina na plecach Januszem Korwin-Mikkem, z takim wsparciem, ja myślę, że biedny Grzegorz nie ułatwia sobie osiągnięcia dobrego wyniku”. Samego Brauna chwalił jednak za „niesamowitą kulturę słowną, osobistą” oraz pracowitość. - Po miesiącach wspólnej pracy w Sejmie bardzo zyskał w moich oczach - przyznał.



Przemysław Wipler o Ukrainie: Powinna zacząć okazywać szacunek tym, którzy jej pomagają

Pytany o wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i kwestię wejścia Ukrainy do NATO Wipler opowiedział się zdecydowanie przeciwko takiemu scenariuszowi. - Jeśli Donald Tusk tak uważa (że Ukraina powinna wejść do NATO - red.) niech założy wojskowe buty i pojedzie na front. My jako Konfederacja zrobimy wszystko, by nie wciągnąć nas w tę wojnę - podkreślił Wipler. Poseł Konfederacji przekonywał, że wejście Ukrainy do NATO stanowiłoby preludium III wojny światowej.