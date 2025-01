Słowacka opozycja przygotowuje wotum nieufności dla rządu Roberta Fico

Jesteśmy otwarci do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Nawet jeśli nie na centrum operacyjne Elona Muska, to na każdy rodzaj działalności ten obiekt się świetnie nadaje - mówi nam Piotr Bujak, burmistrz Głogówka. Wysłał on ofertę sprzedaży zabytkowego zamku twórcy Tesli. Samorząd nie ma pieniędzy, by utrzymać obiekt w należytym stanie.