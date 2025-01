Świece chanukowe w Sejmie i zakaz rozwodów. Karol Nawrocki odpowiedział na trudne pytania

Nawrocki mówił, że „za sprawą prezydenta Andrzeja Dudy byliśmy liderem pomocy Ukrainie, więc to naturalne, że powinniśmy być także częścią rozmów negocjacyjnych”. Ziemiec zapytał wtedy o „tamę” na drodze do UE i NATO. - To nie jest stawianie wyraźnej „tamy”, tylko pewne moje obiekcje odnoszące się do tego, ż4e państwo, które nie rozliczyło się ze swoich zbrodni nie może być w międzynarodowych instytucjach – tłumaczył Nawrocki.

Pytany o to, czy jako ewentualny prezydent Polski, nawiązałby kontakt z Władimirem Putinem, jak robią to Viktor Orbán i Donald Trump. - Myślę, że to niemożliwe z wielu względów., To zbrodniarz wojenny, to jest dyktator, nie widzę w nim potencjalnego partnera. Federacja Rosyjska jest państwem postsowieckim, a ja jestem osobą ściganą przez Federację Rosyjską. Nasze ewentualne relacje mogłyby być bardzo skomplikowane – odrzekł Karol Nawrocki.

Nawrocki pytany był też o wywiad, w którym zapowiedział, że nie poprze zmian w polityce aborcyjnej. Wśród słów krytyki znalazło się również określenie Nawrockiego jako „aborcyjnego taliba”. - Ja mam swoje zdanie, które odnosi się do moich wartości, wartości które reprezentuję. Jestem za życiem, jestem także chrześcijaninem, co już wielokrotnie deklarowałem. Kwestia aborcji i światopoglądu zawsze wchodzi do przekazu publicznego w momencie, gdy rządzący sobie nie radzą - odrzekł.

Religia w szkołach, propozycja zakazu rozwodów

W serii pytań Karol Nawrocki odpowiedział na pytanie o m.in to, czy byłby za zakazem rozwodów i czy – gdyby się pojawiła taka propozycja – podpisałby taką ustawę. - To jest próba projektowania rzeczy, które nie są procedowane. Musiałbym poznać taką ustawę. Polacy się rozwodzą, nie wiem, skąd takie pytanie – odrzekł.

Pytany o ustawę o związkach partnerskich odrzekł, że jest zwolennikiem dyskusji o ustawie o statucie osoby najbliższej. - Jestem zwolennikiem dyskusji o takiej ustawie, to rozwiązanie, które mogłoby stać się kompromisowym w dzisiejszej sytuacji w Polsce – powiedział. - Poszukiwanie rozwiązania nie tylko w odniesieniu do osób nieheteroseksualnych, ale także do innych relacji społecznych, jest rozwiązaniem, o którym jestem gotowy dyskutować.