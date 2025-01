Nieoficjalnie: Tusk i Czarzasty ustalili nazwisko nowego ministra nauki

To już oficjalna informacja. Zaczyna się najważniejsza od 2023 roku – być może od 2005 roku – kampania wyborcza. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja 2025 roku, a druga tura – dwa tygodnie później. Co to znaczy w praktyce?