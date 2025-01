Bez ciepłej wody i prądu. Moskwa uderza w swojego sojusznika

– Cała ta informacja przypomina internetowy mem „Jak rządzić światem, by nie zwrócić na siebie uwagi psychiatrów”. (…) Jeśli stracimy główne źródło prądu, czyli elektrownię w Ciuciurgan, będziemy musieli importować prąd z Rumunii. Problem w tym, że linia energetyczna, która łączy nas z Rumunią, przechodzi przez część terytorium Naddniestrza. Jest ryzyko bezprawnego podbierania prądu (przez separatystów) i z tym nic na razie nie możemy zrobić – wyjaśnia Tofiłat.

Na razie straty ponosi sam Gazprom, bowiem rząd w Kiszyniowie zaczął przygotowywać nacjonalizację spółki Mołdowagaz zajmującej się importem rosyjskiego gazu – obecnie jest niepotrzebna. Połowa akcji należy w niej do Gazpromu, ponad 35 proc. do rządu Mołdawii, 13 proc. do władz separatystycznego Naddniestrza, a reszta do drobnych akcjonariuszy.

Gazprom już od dwóch lat przynosi straty. Przed wojną z Ukrainą posiadał ok. 40–45 proc. europejskiego rynku, obecnie nie więcej niż 10 proc. Połowa dostaw z Rosji szła przez Ukrainę, reszta przez Morze Czarne i Turcję. Zdaniem ekspertów z powodu zakończenia tranzytu rosyjski koncern straci do 6,5 mld dol. rocznie (co stanowi nawet do 2 proc. rosyjskiego budżetu).

Władimir Putin stara się więc ze wszystkich sił wywrzeć presję na Kijów, by ten przywrócił tranzyt i uchronił Gazprom przed bankructwem. Posługuje się w tym celu premierem Słowacji Robertem Ficą, którego kraj dość zależny był od dostaw z kierunku ukraińskiego. Teraz zaś jeszcze zaczyna cisnąć Mołdawię.

Ale największą ofiarą putinowskiego szantażu na razie stał się jego naddniestrzański sojusznik i własne wojska, które tam stacjonują.