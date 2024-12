Zmarł Jimmy Carter, 39. prezydent Stanów Zjednoczonych (WIDEO)

W ostatnich latach Jimmy Carter leczony był z powodu agresywnej postaci czerniaka skóry, z licznymi przerzutami.

Jego żona, Rosalynn, zmarła 19 listopada 2023 r. w wieku 96 lat. Carterowie byli małżeństwem od ponad 77 lat, co oznacza, że był to najdłuższy związek małżeński w historii prezydentów USA.

Jimmy Carter, reprezentant Partii Demokratycznej, pełnił urząd przez jedną kadencję od 1977 do 1981 roku, przegrywając wybory z Ronaldem Reaganem. Pomimo jego znaczących osiągnięć jako mediatora, prezydentura Cartera jest w dużej mierze zapamiętana jako cztery lata wstrząsane ciosami dla amerykańskiej gospodarki i pozycji USA za granicą.

Twórcza emerytura "najbardziej niezrozumianego prezydenta w historii Ameryki"

Za jego prezydentury doszło do znaczącej stagnacji w gospodarce USA, uporczywego wysokiego bezrobocia i wysokiej inflacji. W 1979 roku doszło do stopienia rdzenia w elektrowni atomowej w Three Mile Island w Pensylwanii, co zadało cios amerykańskiej nadziei, że energia jądrowa zapewni bezpieczną alternatywę dla ropy naftowej i innych paliw kopalnych. W listopadzie 1979 r. tłum przejął kontrolę nad ambasadą USA w Teheranie, biorąc 52 Amerykanów jako zakładników. Był to początek trwającej do 20 stycznia 1981 r. gehenny, zakończonej w dniu, w którym Carter opuścił urząd, a zakładnicy zostali uwolnieni. Carter nakazał nałożenie embarga na sprzedaż zboża do Związku Radzieckiego, co rozgniewało amerykańskich rolników, oraz bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 r. - krok uważany za niepotrzebny i nieskuteczny.

Jednak jego najtrwalszym dziedzictwem może być życie „po” prezydenturze – w ciągu trwającej 43 lata emerytury zdobył Pokojową Nagrodę Nobla za swój wkład w rozwiązywanie konfliktów i zasłynął jako pionier walki o prawa człowieka.