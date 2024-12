Wicemarszałek Sejmu o migrantach na granicy: Bydło

W niedzielę na antenie Polsat News przedstawiciele różnych frakcji parlamentarnych rozmawiali m.in. o zmianie prawa wizowego i azylowego.

- Przede wszystkim musi być racja stanu, a racja stanu to jest bezpieczeństwo Polski - mówił Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Musimy robić wszystko jako państwo - oczywiście, jeżeli Unia Europejska chce nam pomóc, to bardzo dobrze, jeżeli nie, to robić to samemu – bo jesteśmy krajem przyfrontowym. Dzisiaj – przepraszam, że tak powiem – to bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice tylko i wyłącznie w celu destabilizowania sytuacji, musi po prostu wiedzieć, że nie będzie bezkarne, tak jak to jeszcze do niedawna było – oświadczył.

Radosław Fogiel: Polska może prowadzić własną politykę migracyjną

Pytany przez prowadzącego, czy nie przesadza, wicemarszałek odparł: - Ja nie mówię o tych, którzy tam cierpią, którzy tam na granicy potrzebują pomocy. Ja mówię o tych cynicznych młodych facetach, którzy jechali po to, żeby destabilizować granicę – stwierdził.

Poseł PiS Radosław Fogiel przekonywał, że Polska może prowadzić własną politykę migracyjną. - Co do paktu migracyjnego, to już w 2018 roku na wyraźne żądanie Mateusza Morawieckiego (ówczesnego premiera - red.) zawarto zapisy o dobrowolności tego rozwiązania. Czemu ten rząd z tego nie korzysta? W obecnej sytuacji propozycja Karola Nawrockiego, aby wypowiedzieć pakt, jest koniecznością - ocenił.