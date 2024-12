Prezes (Adam Glapiński), pod dyktando PiS, chce wpływać na politykę Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta

Rafał Trzaskowski: Adam Glapiński nie obniża stóp procentowych, bo chce, by były droższe kredyty

- Najważniejsze są tu decyzje systemowe. Mam nadzieję, że nowy prezydent będzie dążył do tego, żeby NBP był po prostu neutralny. Nie może być tak, że prezes podejmuje decyzje pod dyktando polityków – mówił też Trzaskowski zapewniając, że gdyby on został prezydentem, będzie do tego dążył.



- Dlaczego w tej chwili nie są obniżone stopy procentowe, mimo że eksperci wskazują, że jest to odpowiedni moment? Żeby były droższe kredyty, stanęły inwestycje, bo prezes, pod dyktando PiS, chce wpływać na politykę. Tak nie powinno być - przekonywał.