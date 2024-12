Jarosław Kaczyński: Nie wiadomo, czy władze nie udają, że Marcin Romanowski się ukrywa

Marcin Romanowski ma zwolnienie lekarskie do 23 grudnia, do tego momentu jego nieobecność na posiedzeniach Sejmu jest usprawiedliwiona (…) Do momentu efektywnego pozbawienia wolności będziemy zmuszeni wypłacać środki na jego biuro i uposażenie, bo nie ma podstawy prawnej, żeby tego nie robić - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.