Nawet Donald Trump podziwia Javiera Mileia

Rynki finansowe po raz pierwszy od lat są gotowe pożyczać Argentynie

To okazało się możliwe przede wszystkim poprzez likwidację chronicznego deficytu budżetu, który bank centralny finansował poprzez dodruk pieniędzy. Milei zastosował tu znak firmowy ze swojej kampanii wyborczej: piłę mechaniczną. Ściął wydatki państwa aż o jedną trzecią. Liczba ministerstw spadł z 18 do 8. Zwolniono 30 tys. urzędników, a ci, którzy utrzymali pracę, musieli się pogodzić z ograniczeniem realnej wartości uposażeń o jedną piatą. Wstrzymano wszelkie inwestycje władz centralnych, jak i dotacje dla regionów. O jedną piątą spadły subwencje dla szkół wyższych. Dzięki amnestii podatkowej do legalnego obiegu bankowego wróciło około 20 mld dolarów.

Kraj do tej pory był odcięty od rynków finansowych. Nikt poza MFW (któremu jest winien 42 mld dol.) nie chciał mu pożyczać – tak wiele razy nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Teraz mogłoby się to zmienić: premia, jakiej teoretycznie inwestorzy mogliby domagać się za ryzyko zakupu argentyńskiego długu, bardzo spadła.

Poniżej progu nędzy spadło w ciągu minionego roku kolejnych 5 milionów Argentyńczyków

Milei twierdzi, że wdrażając swój program odchudzenia państwa, stara się ochronić los najuboższych. Koszt społeczny jego reform jest mimo to zastraszający. Poniżej progu nędzy spadło w ciągu minionego roku kolejnych 5 milionów Argentyńczyków. To już 53 proc. społeczeństwa wobec 40 proc., gdy prezydent przyjmował władzę.

Jest to przede wszystkim spowodowane likwidacją ogromnej liczby dotacji państwa, w tym do transportu publicznego, ogrzewania, leków, ale także utrzymywaniem sztywnego kursu peso do dolara, co powoduje, że ceny wielu produktów podstawowej potrzeby przestaje być w zasięgu przeciętnych mieszkańców kraju. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, jadą na zakupu do sąsiedniego Chile, gdzie wszystko jest wyraźnie tańsze. Zwykle pełne kawiarnie i restauracje Buenos Aires, jednego z największych miast świata, teraz są puste, tak niewiele osób stać na więcej niż minimum życiowe.