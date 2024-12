Powodem obecnego stanu jest to, że w jedynej hydroelektrowni dostarczającej prąd do Abchazji (Ingur) drastycznie spadł poziom wody. W listopadzie uruchomiono dostawy prądu z Rosji, ale separatystyczne władze opłaciły je tylko do 10 grudnia. Dzisiaj pieniędzy brak, bo Moskwa wstrzymała finansowanie regionu, w tym również wypłaty pracownikom sektora budżetowego.

Wszystko przez odrzuconą przez Abchazje umowę inwestycyjną, która umożliwiłaby rosyjskim deweloperom zabudowę najbardziej atrakcyjnych miejsc wybrzeża. Wywołało to protesty w listopadzie, w wyniku których do dymisji musiał się podać prezydent samozwańczej republiki Asłan Bżania. W styczniu ma dojść do wyborów przedterminowych. Rząd w Suchumi zaapelował kilka dni temu do Moskwy o wsparcie, bo separatyści nie mają już z czego wypłacać wynagrodzeń m.in. lekarzom, nauczycielom czy mundurowym. Mieszka tam ok. 250 tys. ludzi.