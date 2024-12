Europa chce odsyłać syryjskich uchodźców do ich ojczyzny. Co mówią przepisy?

Na wymogi prawne i zobowiązania międzynarodowe zwraca też uwagę organizacja Amnesty Intenational. – Zgodnie z prawem międzynarodowym i standardami ochrony uchodźców wnioski o azyl muszą być rozpatrywane szybko i skutecznie. Kraje europejskie muszą również nadal rozpatrywać indywidualne okoliczności każdej osoby ubiegającej się o azyl. Muszą natychmiast cofnąć decyzje o zawieszeniu wniosków Syryjczyków o azyl i odrzucić wezwania do odsyłania Syryjczyków lub ograniczania łączenia rodzin – oświadczyła Eve Geddie, dyrektor biura instytucji europejskich w AI.

Zgodnie z prawem mogą te procedury oczywiście przedłużać, ale odsyłanie Syryjczyków do kraju ich pochodzenia nie jest już takie proste. Według wytycznych ONZ zmiany w kraju pochodzenia muszą być „fundamentalne, trwałe i stabilne”, żeby można było podjąć decyzję o odesłaniu uchodźców. Europejskie rządy czekają na to. – Status uchodźcy nie musi trwać wiecznie. Jeśli sytuacja w Syrii poprawi się w dłuższej perspektywie, zwrócę się o ponowne zbadanie statusu Syryjczyków, którzy przybyli tu w ciągu ostatnich pięciu lat – powiedziała Nicole de Moor, belgijska sekretarz stanu ds. migracji i azylu.

Wielu Syryjczyków nie opuści Europy

Wśród ponad miliona mieszkających w UE Syryjczyków, są też tacy, którzy statusu uchodźcy nie mają. – Nawet jeśli Syryjczycy nie są już uznawani za uchodźców lub nie kwalifikują się do tzw. ochrony uzupełniającej (wielu z nich korzysta z takiego statusu w Niemczech i Szwecji – red.), mogą mieć inne podstawy do pozostania w kraju zamieszkania w Unii. Ponieważ niektórzy z nich przebywają w UE od 2015 roku, jest bardzo prawdopodobne, że uzyskali status długoterminowego rezydenta UE, krajowe statusy imigracyjne, inne rodzaje ochrony na podstawie indywidualnych przesłanek, na przykład na podstawie ich stanu zdrowia itp., lub nawet uzyskali obywatelstwo w unijnego kraju –zauważa Davide Colombi z think tanku CEPS. Co więcej, mogą istnieć indywidualne sytuacje, w których ludzie zintegrowali się ze społecznością przyjmującą, a ich przymusowy powrót może naruszać, między innymi, prawo do życia prywatnego i rodzinnego na mocy Europejskiej konwencji praw człowieka i Karty praw podstawowych UE, a także konstytucji krajowych. – Dodatkowo syryjscy uchodźcy w Europie nie stanowią jednorodnej grupy. Wśród nich są mniejszości – Kurdowie, Jazydzi, osoby LGBTQI+ – które mogą kwalifikować się do ochrony, ponieważ mogą nadal doświadczać prześladowań i systemowej dyskryminacji w swoim kraju pomimo zmiany reżimu – mówi Colombi.