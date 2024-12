Dla Razem, które nigdy samodzielnie nie prowadziło kampanii prezydenckiej, to nie tylko wyzwanie, ale i konieczność. Partia, która nie wystawia kandydata w wyborach prezydenckich, ryzykuje swoje istnienie. W kuluarach słyszymy, że Zandberg już kilka miesięcy temu na forum Razem zadeklarował gotowość do startu. Publicznie nie wykluczała tego też Matysiak.

Wciąż nie jest przesądzone, czy Razem w ogóle kogoś wystawi. Bo trzeba w tym celu zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. To może być problem. Zwłaszcza dla struktur partii osłabionych odejściem wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat i grupy posłanek Razem. Oczywiście, wciąż to zadanie wykonalne. W praktyce okaże się pierwszym sprawdzianem dla nowych władz ugrupowania.

Czy Adrian Zandberg będzie skutecznym kandydatem?

Wraz z wyborami prezydenckimi rozstrzygnąć może się przetrwanie partii. Powstaje wobec tego pytanie: czy Zandberg – jeśli to on będzie kandydował – potrafi wrócić do formy z przywołanego wcześniej posiedzenia Sejmu?

Bez skutecznej i aktywnej kampanii, która przyniosłaby wynik w granicach od trzech do pięciu procent (obecnie w sondażach Razem dostaje mniej), przyszłość partii będzie wątpliwa. Zwłaszcza jeśli Matysiak pójdzie swoją drogą. To zdecyduje o sile krytyki, którą Razem formułuje pod adresem rządu Donalda Tuska: czyj głos okaże się lepiej słyszalny?

Dlatego decyzje, które wkrótce zapadną w partii, będą miały pewien wpływ na przyszłość sceny politycznej, a wybory prezydenckie mogą ją przemeblować, rozpoczynając przy tym przygotowania do kolejnych wyborów parlamentarnych w 2027 roku.