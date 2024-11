Polityczne Michałki: Falstart czy strategia Nawrockiego, Hołownia w defensywie

Nawrocki: Start czy falstart?

W pierwszej części rozmowy komentatorzy analizują start kampanii Karola Nawrockiego jako kandydata „obywatelskiego”. – Nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o formę wygłoszenia, to jego pierwsze przemówienie w Krakowie było fatalnie wygłoszone – mówił Kolanko. Nawrocki stara się jednak pokazać jako „kandydat z ludu”. Jego robotnicze pochodzenie i gesty, takie jak spotkania w piekarniach, są elementem budowania autentyczności. „To przemówienie to mapa drogowa kampanii PiS” – zauważa Kolanko, wskazując na tematykę końca „wojny polsko-polskiej” i nacisk na podział „lud vs. elity”.

Reklama

Trzaskowski: Doświadczenie w „tercecie”

Rozmówcy analizowali też start kampanii Rafała Trzaskowskiego na prezydenta po prawyborach, w których wygrał zdecydowanie z Radosławem Sikorskim. Trzaskowski zdobył 75 proc. – jak podkreślali rozmówcy w podcaście może to zawdzięczać m.in. swojej ciężkiej pracy „w terenie”. A w kampanii może grać „efektem synergii” między Tuskiem, Trzaskowskim a Sikorskim. – Pozycja Sikorskiego wzmocniła się w trakcie prawyborów – mówił Szułdrzyński.

Hołownia: Defensywa po Collegium Humanum

Kolejnym tematem omawianym w podcaście była sprawa Szymona Hołowni, który musiał tłumaczyć się ze swoich związków z Collegium Humanum. – O tej sprawie powstają już memy. A dla polityka to nigdy nie jest dobrze, gdy jest śmieszny – mówił w rozmowie Michał Kolanko. Rozmówcy analizowali też, czy sprawa będzie miała długoterminowy efekt dla Hołowni, który już kilka tygodni temu ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w 2025 roku.