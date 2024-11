Projekt raportu ws. afery wizowej. 11 zawiadomień, w tym wobec Morawieckiego

Projekt końcowego raportu liczy 340 stron i zawiera także załączniki. Znajdzie się w nim kilkanaście wniosków do prokuratury. - Przesłuchaliśmy 37 świadków i odebraliśmy opinię od dwóch biegłych. Było 40 posiedzeń komisji i ponad 110 godzin przesłuchań, otrzymaliśmy setki akt od prokuratury i urzędów - powiedział.

Przewodniczący komisji Marek Sowa (KO) poinformował, że w ciągu 4 lat niemal połowa wszystkich wiz pracowniczych w Unii Europejskiej została wydana przez Polskę. - Te osoby w wielu przypadkach w ogóle nie były zainteresowane wjazdem do naszego kraju. Wykorzystały sytuację, łatwość uzyskania wizy w Polsce, by pojechać od razu do kraju docelowego – mówił Sowa.

W programie wizowym Poland. Business Harbour były nieprawidłowości – niektóre wykryła Polska Agencja Inwestycji i Handlu, inne komisja śledcza – dowiedziała się „Rz". Nikt nie wie, gdzie są ludzie, którzy wjechali do kraju z błogosławieństwem rządu Mateusza Morawieckiego.

Jak dodał Marek Sowa, trzy zawiadomienia do prokuratury będą dotyczyć nieprawidłowości w zawieszonym w styczniu programie Poland Business.Harbour. Zakładał on uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Komisja ds. afery wizowej pracuje od lutego

