Szymon Hołownia: Polska potrzebuje całopolskiego prezydenta

Hołownia ostrzegał jednocześnie, że „podzielona, rozbita Polska, to zaproszenie dla Rosji”. - Przerabialiśmy to już w XVIII wieku (w czasie upadku I RP – red.), przerabialiśmy to wiele razy – dodał.



- To nie są kolejne wybory parlamentarne, jak będzie nam się próbowało wmówić. Wybory prezydenta to wybory inne, bo to są wybory kogoś, kto powinien być stabilizatorem sytuacji, katalizatorem współpracy, a nie kimś kto przechyli polaryzacyjne wahadło w jedną stronę - kontynuował Hołownia.



Kandydatów KO, Rafała Trzaskowskiego i PiS, Karola Nawrockiego, Hołownia nazwał „półpolskimi prezydentami”. - Nigdy nie uczynią bezpieczną całej Polski. Dziś jest czas całopolskiego prezydenta – zadeklarował.



Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną 2025 roku – I tura odbędzie się na pewno w jedną z czterech niedzieli maja. Udział w wyborach zadeklarowali już (w kolejności zgłaszania kandydatur): Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji; Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie; Szymon Hołownia, lider Polski 2050; Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat KO oraz Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat obywatelski z poparciem PiS.