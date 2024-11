Wiceprezes PiS o prawyborach w KO: Obserwuję, jak się okładają, jem chrupki

Wójcika pytano o odrzucenie sprawozdania finansowego PiS przez PKW i skutki tej decyzji.



Michał Wójcik: Ci, którzy rządzą, chcą zabić opozycję

- Mieliśmy wczoraj konferencję, byli na niej prawie wszyscy parlamentarzyści, co pokazuje, jak to jest ważna sytuacja, zakręt polskiej demokracji – odparł polityk PiS. Wójcik dodał, że parlamentarzyści PiS co miesiąc wpłacają pieniądze na partię, apelują też do wyborców, by postępowali tak samo.



- Jeśli nie będzie opozycji, nie będzie w Polsce demokracji – ostrzegł. - Ci, którzy dzisiaj rządzą, chcą zabić opozycję - ostrzegał.



Wójcik przyznał, że bez subwencji z budżetu kampania prezydencka będzie dla PiS poważnym wyzwaniem. - Kampania prezydencka to koszt 20-30 mln zł, to bardzo duże pieniądze. O ile wiem nie ma zwrotu za tę akurat kampanię. To pokazuje jaka to była decyzja PKW, decyzja, która niszczy demokrację, była to decyzja polityczna, bo to politycy zdecydowali. A sędziowie w PKW sprzeciwiali się temu - mówił też wiceprezes PiS.