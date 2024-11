200 tys. zł – taką kwotę na realizację pozycji „budowa ujęcia wód podziemnych, etap przygotowania inwestycji, opracowanie dokumentacji” przewidziano w projekcie budżetu Kancelarii Sejmu na przyszły rok, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Parlament przygotowuje się do wywiercenia własnej studni, która miałaby wspomóc go w sytuacjach kryzysowych.

Sejm wywierci własną studnię. Inwestycję zaplanowano jeszcze za czasów PiS, nowa ekipa ją kontynuuje

Pomysł powstał jeszcze za rządów PiS, a w lipcu 2023 roku posłom z Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawiła go ówczesna szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. – Mamy czasami takie sytuacje, że jest awaria w budynku głównym. Nie wiem, czy państwo to zarejestrowaliście, że nie mieliśmy w ogóle w toaletach wody w głównym budynku. To doświadczenie skłoniło nas do zaplanowania takiej inwestycji – tłumaczyła.

Inwestycję zdecydowała się kontynuować zarządzająca obecnie parlamentem ekipa marszałka Szymona Hołowni z Polski 2050, a biuro obsługi medialnej Kancelarii Sejmu informuje nas, że jest ona „na etapie uzyskiwania niezbędnych zgód”. – Ujęcie powstanie w okolicy wjazdu na teren kompleksu parlamentarnego od strony ul. Górnośląskiej i pozwoli na pozyskiwanie wody z głębokości na poziomie oligoceńskim. Woda pozyskiwana z planowanego ujęcia będzie ogólnodostępna dla okolicznych mieszkańców bez konieczności wchodzenia na teren pozostający w zarządzie Kancelarii Sejmu – dodaje.

Ujęcie może więc przypominać występujące w wielu miejscach Warszawy altany z kranikami, zapewniającymi dostęp do tzw. oligocenki. Jak ustaliliśmy, odwiert ma mieć głębokość 260 m, czyli typową dla takich ujęć. Zaś jego budowa wpisuje się w widoczną w Warszawie zmianę podejścia do podziemnych źródeł wody.