Radosław Sikorski: Baza USA w Redzikowie to pomnik sojuszu polsko-amerykańskiego i polsko-polskiego

W środę w Redzikowie oficjalnie otwarta została amerykańska baza antyrakietowa. To pierwsza stała instalacja sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terenie naszego kraju. Podczas oficjalnej uroczystości otwarcia głos zabrał między innymi Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych i jeden z prawdopodobnych kandydatów KO na prezydenta.

Radosław Sikorski: Baza w Redzikowie może chronić nie tylko terytorium USA, ale też Europy

- Szanowni państwo, podzielam radość moich przedmówców, ale przyznaję się też do osobistego wzruszenia. Nigdy nie zapomnę, kiedy 20 sierpnia 2008 roku, w obecności Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska podpisałem umowę o powstaniu tej bazy z amerykańską sekretarz stanu - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. - Było to kilkanaście dni po rosyjskiej inwazji na Gruzję i nie był to przypadek. Dwa lata później podpisaliśmy aneks publiczny, gdy administracja prezydenta Baracka Obamy zmieniła koncepcje techniczną na tę, którą widzą państwo przed sobą - dodał polityk. - Ta obecna wersja bazy może chronić nie tylko terytorium Stanów Zjednoczonych, ale także terytorium Europy, w tym Polski. Aby baza mogła powstać, z panem ministrem Klichem podpisaliśmy także z USA umowę o statusie wojsk amerykańskich, dzięki czemu prawie 10 tys. naszych sojuszników może przybywać obecnie w Polsce - zaznaczył Sikorski.

Sikorski o bazie w Redzikowie: To tarcza USA, NATO i Polski. Oby nigdy nie musiała zostać użyta

- Jak już wspomniano, w USA zmieniały się rządy, i w Polsce zmieniały się rządy. A baza powstawała. Ta baza to nie tylko pomnik sojuszu polsko-amerykańskiego i jego stabilności, ale także pomnik sojuszu polsko-polskiego – stwierdził szef MSZ. - Rosja znów najeżdża swojego sąsiada, więc ta polska jedność – wbrew podziałom politycznym – jest tym ważniejsza – dodał.