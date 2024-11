Według marszałka Sejmu Czarnek jako kandydat „zmobilizuje twarde jądro PiS natomiast zdemobilizuje ten elektorat, który jest pośrodku”. - Kandydat taki jak Przemysław Czarnek zmobilizuje elektorat po tej stronie (koalicji rządzącej - red.) tak bardzo, jak żaden inny kandydat - dodał wskazując, że na wyborców koalicji rządzącej Czarnek działa jak „płachta na byka”.



Przemysław Czarnek ma w sobie odpowiednią dozę miłości własnej, która sprawia, że kandydatem na prezydenta może być Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

Jednocześnie Hołownia stwierdził, że Czarnek „wydaje się apetyczny medialnie i przykuwający uwagę” i zmobilizowałby na pewno twardy elektorat PIS, miałby też szansę na uszczknięcie elektoratu Konfederacji.



Szymon Hołownia o gen. Wiesławie Kukule: Nie chciałbym, żeby generałowie straszyli ludzi wojną

Pytany o doniesienia o tym, że koalicjant z Trzeciej Drogi, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz miał sondować szefa BBN, Jacka Siewierę, czy ten nie chciałby wystartować w wyborach prezydenckich z poparciem PSL odparł, że z Siewierą spotykał się wielokrotnie, lubi go i ceni i „nie jest zazdrosny”. - Choć uważam, że to bardzo przystojny i kompetentny mężczyzna, świetny żołnierz - dodał.



Hołownię spytano też o wywiad, jakiego szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła udzielił „Rzeczpospolitej”. W rozmowie z Markiem Kozubalem gen. Kukuła mówi m.in. że wojna realnie Polsce zagraża.



- Ja bardzo lubię gen. Kukułę, jest bardzo ciekawym żołnierzem i intelektualistą. Jeżeli jednak spotkam go przy najbliższej okazji, to bardzo zachęcałbym go do tego, by troszeczkę mniej mówił o wojnie, która nas czeka, a trochę więcej o tym, co możemy zrobić, żeby w Polsce i Europie panował pokój. Nie chciałbym, żeby generałowie w Polsce straszyli ludzi wojną. To że jest niebezpiecznie wszyscy wiemy, nie potrzebujemy tego podbijać - odparł.