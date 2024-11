Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem? Kreml: „To czysta fikcja”

O rozmowie Trumpa z Putinem poinformował „Washington Post”. Według dziennika Trump powiedział Putinowi, że nie powinien eskalować wojny na Ukrainie. O rozmowie poinformowaał także Agencja Reutera, powołując się na niezidentyfikowane źródło.

Nie ma jeszcze konkretnych planów rozmowy Putina z Trumpem

– To całkowicie nieprawda. To czysta fikcja, to po prostu fałszywe informacje – powiedział reporterom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Nie było żadnej rozmowy. To najbardziej oczywisty przykład jakości informacji, które są obecnie publikowane, czasem nawet w mediach dość renomowanych – powiedział Pieskow.

Zapytany, czy Putin ma plany dotyczące jakichkolwiek kontaktów z Trumpem, Pieskow zaprzeczył. – Nie ma jeszcze konkretnych planów – powiedział.

Jak przypomina Agencja Reutera, podczas kampanii Trump powiedział, że jeśli zostanie wybrany, może zaprowadzić pokój na Ukrainie w ciągu 24 godzin, nie podał jednak szczegółów.